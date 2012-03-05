Популярні люди розповіли школярам про гендерні стереотипи

Київ. 5 березня. УНІАН. У середній школі № 155 відбувся відкритий урок “Подолання гендерних стереотипів у виборі професії», який присвячено Міжнародному дню жінок.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, поспілкуватися з учнями прийшли, зокрема, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія ПОДКОПАЄВА,директорка представництва ПРОООН в Україні Рікарда РІГЕР, шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменс БРАВО та кліпмейкер

Катя ЦАРИК.

Спілкування з учнями відбувалося у формі відкритого уроку. Так, жінка-дипломат, жінка-олімпійська чемпіонка, чоловік-кухар та жінка-режисер особистим прикладом довели, що майстерність не має статі.

Організаторами заходу виступили Представництво ООН в Україні за сприяння Головного управління освіти і науки.

За словами організаторів, спрощені, стандартизовані та жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки є гендерними стереотипами, які спонукають упереджене ставлення до статей, оцінки ролі та місця у сім‘ї та суспільстві жінок і чоловіків.

«Такі заходи дуже позитивно впливають на дітей. Спілкування наживо та ще й з відомими особистостями мотивують юнацтво, формують у них прагнення бути успішною людиною», – зазначила начальник Головного управління освіти і науки Віра ГОРЮНОВА.