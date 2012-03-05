Реєстри культурної спадщини Києва відтепер доступні всім

Київ. 5 березня. УНІАН. За дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА список столичних пам’яток історії та архітектури державного та місцевого значення оприлюднено на сайті Головного управління охорони культурної спадщини за адресою: http://www.guoks.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відтепер кожен охочий має змогу у розділі «Культурна спадщина» ознайомитися з визначними об’єктами свого району. Також можна отримати інформацію, на яких підставах до переліку включено той чи інший об’єкт.

За інформацією ГУ охорони культурної спадщини, перелік складено на підставі наявної інформації. Передбачається регулярне оновлення інформації на підставі нових документів, виданих державними та місцевими органами влади.

О.ПОПОВ закликав киян долучитися до роботи зі збереження пам’яток. «Я прошу киян, яким небайдужа доля культурної спадщини нашого міста, взяти на себе функції громадських інспекторів з охорони пам’яток. Якщо ви побачите, що якийсь об’єкт, розташований поблизу вашого будинку чи місця роботи, руйнується або ж існують інші протиправні загрози, прошу терміново телефонувати до Call-центру та повідомляти про злочин. На жаль, штатних інспекторів не вистачає. А інколи байдужість чиновників призводить до невиправних втрат культурної спадщини міста», – наголосив голова КМДА.

У прес-службі КМДА зауважили, що наприкінці 2011 року О.ПОПОВ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням підтримати розроблений містом спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства проект змін до законодавчих актів, які б розширили можливості Києва щодо збереження культурної та історичної спадщини.