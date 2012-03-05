У Дніпровському районі оголосили війну незаконним МАФам

Київ, 5 березня. УНІАН. У Дніпровській районній державній адміністрації столиці відбулося засідання тимчасової робочої групи з розгляду питань щодо координації розміщення тимчасових споруд у Дніпровському районі в 2012 році.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської РДА, на засіданні головував перший заступник райдержадміністрації Сергій КРАВЧЕНКО.

Члени робочої групи обговорили адресний перелік тимчасових споруд, які розміщені на основних в’їзних шляхах до столиці та місць на території Дніпровського району Києва, в яких розміщення таких споруд має бути тимчасово заборонено.

За словами С.КРАВЧЕНКА, в районі не просто постійно незаконно встановлюються малі архітектурні форми, але й у таких місцях, де серйозно ускладнюють киянам можливість дістатися зупинок метро, підземних пішохідних переходів тощо.

Зокрема, як розповів член робочої групи, керівник апарату райдержадміністрації Анатолій ПАВЛЕНКО, приватний підприємець розгорнув торгівельне місце таким чином, що фактично перекрив вхід у підземний перехід, що на перетині вулиці Будівельників і проспекту Гагаріна. Не обтяжують себе роздумами про законність встановлення МАФів й інші приватні підприємці.

За інформацією виконувача обов’язки начальника відділу контролю за благоустроєм райдержадміністрації Вадима БЕЙЛИКА, незважаючи на те, що минулого року спільними з владою столиці зусиллями вдалося прибрати з вулиць Дніпровського району близько 300 МАФів, сьогодні їхнє незаконне встановлення все одно відроджується. Особливо в місцях скупчення людей: поблизу від метро, зупинок міського транспорту тощо.

У свою чергу С.КРАВЧЕНКО наголосив, що тимчасова комісія робитиме все задля того, аби не лише втримати, але й покращити ситуацію з розміщенням МАФів та жорстко контролюватиме законність їхнього встановлення. "Але це буде важко зробити без допомоги міліції", – вважає він.

За його пропозицією члени комісії звернулися до правоохоронців району з проханням активно долучитися до боротьби з незаконним встановленням МАФів.