Громаді Києва повернуто 6 га земель на острові Жуків

Київ. 5 березня. УНІАН. Територіальній громаді Києва повернуто 6 га земель рекреаційного призначення вартістю понад 3 млн. грн. на острові Жуків, які у 2006 році були передані Київрадою приватній структурі під забудову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, забезпечено виконання рішень Господарського суду міста Києва від 16 листопада 2011 року і Київського апеляційного господарського суду від 31 січня 2012 року, якими задоволено позов прокуратури і скасовано рішення Київської міської ради про надання земельної ділянки ТОВ «АВ-Медгруп» на острові Жуків у Голосіївському районі міста.

Як повідомляв УНІАН, Київрада своїм рішенням від 21 грудня 2006 року передала ТОВ “АВ-Медгруп” у довгострокову оренду земельну ділянку на острові Жуків площею 6 га, у тому числі 3,29 га у межах прибережної захисної смуги.

27 жовтня 2008 року прокуратура столиці повідомила, що за її протестом було припинено знищення зелених насаджень на Жуковому острові. У повідомленні зазначалось, що на виконання рішення Київради про передачу ТОВ “АВ-Медгруп” в оренду на 10 років земельної ділянки загальною площею 6 га для облаштування реабілітаційно-оздоровчого центру і зони відпочинку на острові Жуків мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ було підписано розпорядження КМДА від 26 грудня 2007 року, яким землекористувачу дозволено знести 2179 дерев та 3079 кущів.

27 листопада 2008 року Київрада відхилила цей протест прокуратури.