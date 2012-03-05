Під час пожежі в приватному будинку загинули 2 чоловіків

Київ. 5 березня. УНІАН. За добу служби Міністерства з надзвичайних ситуацій в Києві виявили 2 загиблих і врятували жінку на пожежі.

Як інформує офіційний портал Головного управління МНС в м.Києві, виклик про пожежу на вул. Стеценка, 44, у Подільському районі надійшов 4 березня о 9.10 ранку.

Пожежно – рятувальні підрозділи за лічені хвилини прибули на місце та приступили до гасіння пожежі. Рятувальники вивили двоє загиблих чоловічої статі, особи яких встановлюються. Вогнеборцям знадобилося понад півгодини, щоб повністю ліквідувати пожежу.

Як стало відомо, двоє молодих чоловіків на зимовий період охороняли 1-поверховий приватний житловий будинок. Фахівці припускають, що загоряння виникло з сусідньої кімнати і чоловіки, скоріш за все, отруїлися чадним газом. Та справжню причину пожежі і збитки наразі встановлюють експерти.

Сьогодні вночі о 00.35 годині пожежні гасили полум’я в одній з квартир у 23-поверховому житловому будинку вул. Бориспільській, 26-З.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували жінку. З опіками тіла її госпіталізували каретою швидкої допомоги до лікарні.

У результаті, вогнем пошкоджено матрац, ліжко, шафу, особисті речі, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина пожежі та збиток з’ясовуються.