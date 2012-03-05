Запуск на столичні автошляхи нових автобусів та тролейбусів

6 березня о 09.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться урочистий випуск на лінію нових автобусів та тролейбусів. Під час запуску фахівцями КП «Київпастранс» буде представлено перелік маршрутів, які поповняться новими одиницями рухомого складу.

Місце проведення: майданчик перед Національним комплексом «Експоцентр України» (просп. Академіка Глушкова, 1). Виїзд від центрального входу до КМДА о 8.15. Потрібна акредитація.