Смс-шахраї обкрадають киянок на тисячі гривень

Київ. 5 березня. УНІАН. Шахраї "розводять" киянок на тисячі гривень по смс, пише газета “Сегодня” (від 5 березня 2012 р).

В цьому році на мобільні телефони стали приходити дивні поздоровлення зі святом 8 Березня, після яких жінки позбавлялися від 20 до 2 тис. грн.

Так, мешканка Солом`янки Марина Б., яка ледь не стала жертвою мобільного шахрайства повідомила, що на “мобілку” прийшло смс з номера 068-172-22-73 з текстом:« Вітаємо. За акції 8 березня ви стали володарем «Форд Фієста». Інформація 091-978-92-47. Київ, вул. Глінки, 1 ». За ї їслвоами, по вказаному телефону сказали, що зможе отримати машину тільки після поповнення рахунку на 2 тис. грн. «Але треба не свій мобільний поповнити, а сказати їм код. Мовляв, так вони будуть впевнені, що я ту суму внесла. Та й купити картки, за умовою акції, потрібно було за годину », - розказала киянка. Уже в магазині її зупинив охоронець, дружина якого попалася на подібному шахрайстві. «Вона купила картки, їм все продиктувала, а потім - ні грошей на рахунку, ні машини ...», - розповів Марині охоронець.

Редакція газети зателефонувала за вказаним номером і оператор радісно заявила, що цей номер стільникового теж переможець в акції (дзвонили зі стаціонарного – газета), і запропонувала внести 2 тис. грн. На запитання, які гарантії, що машину віддадуть, оператор заявила: «Ну це ж акція, не хочете, не беріть участь. Тоді вашу машину віддадуть іншому ». Вона сказала, що організатор акції, нібито МТС.

Як виявилося, компанія до цього не причетна, відзначає газета. «Ми не проводили подібних акцій. Ви не перша, хто телефонує з такого приводу. Це шахрайство. Завжди перевіряйте, хто вам надіслав смс. І якщо це номер іншого оператора або не визначається, відразу ж телефонуйте нам », - сказала оператор МТС.

Вероніка Л. стала жертвою іншого мобільного «розводу». «Надійшло повідомлення, що до 8 Березня оператор проводить акцію: потрібно набрати комбінацію * 111 * 380 ... * 20 #, натиснути « відправити », і кожного дня протягом тижня мій рахунок буде подвоюватися. Але для підключення до акції потрібно, щоб на рахунку було не менше 25 грн. Після набору комбінації, виявилося, що 20 грн переведені на інший рахунок за допомогою послуги «Переказ грошей», - розповіла Вероніка.

На схожу «акцію» купилася та Олена М. «Прийшла смс: акція до 8 Березня - треба купити картку поповнення рахунку і переслати код на вказаний номер. І тоді я отримаю на мобільний подвійну суму. Але купивши картку на 100 грн і переславши код, я нічого не отримала. Виявилося, я переслала код від картки на чужій номер », - розповіла Олена.

У міліції кажуть, що такі «розводи» зараз не рідкість. «Найчастіше на псевдоакціі купуються жінки і люди похилого віку, так як вони погано розбираються в техніці. Раджу ігнорувати всі пропозиції, пов`язані з вкладенням особистих коштів. Ну, а якщо ви стали жертвою такого шахрайства - відразу ж звертайтеся в міліцію. У нас є підрозділи, які займаються кіберзлочинами », - сказав нам начальник ЦГЗ МВС у Києві Ігор МИХАЛКО.