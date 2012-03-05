Герега: Київрада має намір відстоювати Біличанський ліс

Київ. 5 березня. УНІАН. Київська міська рада має намір створити тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісопаркового призначення Києва, що обліковуються за КП «Святошинське лісопаркове господарство», розташованого у межах Біличанського лісу.

Як інформує офіційний портал столичної влади, про це заявила секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

Рішення про створення комісії депутати прийняли після звернення Коцюбинської селищної ради про погодження проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж селища Коцюбинське.

Зокрема, Коцюбинська селищна рада пропонує збільшити територію селища майже на 4 тисячі га за рахунок земель КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Крім того, за інформацією Г.ГЕРЕГИ, у попередні роки селищною радою вже було відведено близько 100 га лісу, що належить місту, а зараз селищна рада намагається відвести кооперативам ще 600 га.

Як нагадала Г.ГЕРЕГА, за цими фактами Київрада звернулась в Окружний адміністративний суд Києва із позовом до Коцюбинської селищної ради про скасування рішень щодо розпоряджання землями Києва та визнання дій селищної ради незаконними.

За словами секретаря Київради, позицію столичних депутатів з цього питання підтримує також прокуратура Києва. За її позовами у судах розглядаються 44 справи і порушено кілька кримінальних справ за фактами зловживань з боку Коцюбинської селищної ради при розпоряджанні землями Києва.

«Я впевнена, що тимчасова контрольна комісія, до якої увійдуть голови всіх фракцій Київради, розбереться у цій ситуації і прийме рішення, яке буде враховувати інтереси киян і не суперечитиме нормам закону», - сказала Г.ГЕРЕГА.

Також секретар Київради підкреслила, що Біличанський ліс є важливим рекреаційним ресурсом столиці, який допомагає долати наслідки Чорнобильської катастрофи і стратегічно захищає жителів населених пунктів, зокрема, мегаполісу, від радіаційного пилу.

«У нас є результати досліджень, проведених Інститутом ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, які показали, що Біличанський ліс частково зупинив хвилю радіації, яка поширювалась на Київ після Чорнобильської катастрофи, і є екологічним «бар’єром» для всього Київського регіону. Тож його знищення не можна допустити ні в якому разі», - наголосила Г.ГЕРЕГА.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Київської міськдержадміністрації Олександру ПОПОВУ і голові Київської облдержадміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».