У Дарницькому районі вивчають народні традиції

Київ, 5 березня. УНІАН. У Дарницькому районі у клубі "Гном" відбувся захід "Ми пісню називаємо святою".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, такі заходи у клубі стали вже традиційними: вони збагачують учасників знаннями про українську пісню - духовну основу життя, розвивають інтерес до культурної спадщини нашого народу, розширюють духовний світ вихованців клубу та їх батьків, формують відчуття краси рідної мови.

Всі співаки отримали солодкі призи від благодійного фонду "«Мій дім — Дарниця". За народною традицією всіх присутніх пригощали пиріжками та узваром.