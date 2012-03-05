Басейн «Юність» стане школою вищої спортмайстерності

Київ. 5 березня. УНІАН. Комунальне підприємство Печерського району «Басейн «Юність» стане школою вищої спортивної майстерності міста Києва.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації від 1 березня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному порталі міської влади.

Рішення прийнято на виконання відповідних рішень Київради від 27 жовтня та 29 грудня 2011 р. та з метою забезпечення підготовки спортсменів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Згідно з розпорядженням, буде створено спец комісію з реорганізації КП, яка буде здійснювати керівництво його діяльністю з наданням права найму та звільнення працівників, розпоряджатись майном у порядку, передбаченому його статутом та іншими повноваженнями, згідно з законодавством, до моменту завершення реорганізації підприємства. Комісії доручено також провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та скласти передавальний акт.

У свою чергу Головному управлінню комунальної власності доручено здійснити закріплення за школою вищої спортмайстерності Києва на праві оперативного управління майна, що залишилось після реорганізації КП «Басейн «Юність».

Видатки на утримання Школи має забезпечити ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА в межах загальних асигнувань, передбачених в бюджеті міста по галузі «Фізкультура і спорт».