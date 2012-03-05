Київавтодор нагадав про заплановані роботи на дорожній мережі

Київ. 5 березня. УНІАН. КК «Київавтодор» нагадує про планові ремонти доріг міста, що здійснюється з метою організації безпечного руху транспорту та для попередження виникнення і збільшення ям на дорогах.

Як інформує офіційний портал Київської влади, 5 березня техніка «Київавтодору» працюватиме на проспектах Науки, Повітрофлотському та Палладіна, на вулицях Тростянецька, Микитенка, Солом’янська, Дегтярівська, Кибальчича, Лугова, Цитадельна, Лейпцигська, Рибальська, Арсенальна, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова, Кільцевій дорозі, Столичному шосе та на шляхопроводах Індустріальний і Караваєві дачі.

У комунальній корпорації наголошують, що в першу чергу, роботи здійснюються на вулицях з інтенсивним рухом, на магістралях, де багато маршрутів громадського транспорту. Дорожні служби щодня обстежують стан доріг на предмет ямковості, виявляють ушкодження й після проведення попередньої обробки пломбують їх за допомогою литого і холодного асфальтобетону, адже при низьких температурах можна працювати тільки такими сумішами.

Завершити плановий ремонт усіх доріг Києва у «Київавтодорі» планують до 1 травня поточного року.

Як повідомлялось, «Київавтодор» розпочав профілактичний ремонт автошляхів міста 3 березня. Роботи з ліквідації ямковості виконуватимуть в усіх районах міста.