Вулицю Дмитрівську чекає комплексний ремонт

Київ. 5 березня. УНІАН. Комунальна корпорація «Київавтодор» і комунальне підприємство «Київпастранс» розпочали розробку спільного проекту реконструкції вулиці Дмитрівська.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це розповів генеральний директор КП «Київавтодор» Георгій ГЛІНСЬКИЙ в прямому ефірі телеканалу «Київ».

«Ця вулиця є досить напруженою. Усі ми пам`ятаємо численні випадки, коли її перегороджували автомобільним транспортом, порушуючи нормальний рух трамваїв. Раніше ми підтримували вулицю поточним ремонтом, зараз же розробляється спільний проект з «Київпастрансом» щодо капітального її ремонту», - зазначив Г.ГЛІНСЬКИЙ. За його інформацією, служби пастрансу займатимуться ремонтом трамвайних шляхів, а Київавтодор виконуватимемо ремонт вулиці.

Як запевнив керівник корпорації, після завершення капітальної реконструкції, вулиця матиме зовсім інший вигляд.

Як повідомляв УНІАН, в січні ц.р. прес-служба голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ повідомив, що Програмою соціально-економічного розвитку столиці на 2012 рік передбачено розпочати повну реконструкцію трамвайних колій на низці столичних вулиць, серед яких зокрема і вул. Дмитрівська.

За його словами, на вказані вулиці КМДА планує відремонтувати 4,8 кілометрів контактної мережі та колій в одноколійному вимірі. Це коштуватиме 34 млн. грн. На виконання відповідних проектних робіт у 2012 році буде витрачено 800 тис. грн.

О.ПОПОВ також повідомив, що при реконструкції трамвайних ліній буде застосована новітня технологія укладання рейок, що дасть можливість значно зменшити шум на 7-8 децибел та вібрацію від проходження трамваю. Це сприятиме більш комфортному проживанню мешканців прилеглих вулиць. Окрім цього, на суміщеному полотні трамвайні рейки будуть знаходиться в одному рівні з проїзною частиною вулиць, що забезпечить вільний проїзд автотранспорту.