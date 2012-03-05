Уряд задоволений темпами будівництва житла у столиці

Київ. 5 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ спільно з головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ проінспектували хід будівництва за програмою «Доступне житло».

Як інформує офіційний портал столичної влади, глава Уряду провів нараду щодо реалізації цієї програми в Києві, та доручив протягом двох-трьох тижнів розробити механізми для того, аби родини із середнім сукупним доходом близько 4 тис. грн. могли брати участь у програмах будівництва житла.

«По-перше, квартира повинна коштувати значно дешевше, ніж вона коштує зараз. По-друге, необхідно знайти довгострокові кредитні ресурси, щоб замість родини взяти цей ресурс і віддати будівельникам для того, аби вони могли побудувати житло. Найголовніше завдання – знайти цей фінансовий ресурс. Також необхідно визначити, скільки така родина може платити і протягом якого періоду. І під який відсоток її кредитувати. Протягом двох-трьох тижнів відповіді на ці питання будуть знайдені», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, для реалізації цієї програми необхідно залучити кошти державного і місцевих бюджетів, державних і комерційних банків та інвестиційні ресурси.

«Необхідно у комплексі вирішувати це завдання і ми ці рішення знайдемо», – наголосив глава уряду.

При цьому він додав, що цю роботу координуватиме міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів і за два-три тижні ці пропозиції будуть внесені на розгляд Кабміну.

Прем’єр-міністр схвально оцінив темпи будівництва житла у столиці під безпосереднім контролем О.ПОПОВА. Він зазначив, що минулого року столиця встановила абсолютний рекорд за кількістю збудованих квадратних метрів, перевершивши навіть досягнення радянського періоду.