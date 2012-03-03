На Оболоні для малозабезпечених одиноких жінок влаштують святковий концерт

Київ, 3 березня. УНІАН. З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня в Оболонському районі заплановано низку урочистих заходів.

Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.

Так, районні урочистості розпочнуться з вітання найактивніших жінок району головою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Василем АНТОНОВИМ в приміщенні Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, після якої всі присутні зможуть насолодитися захоплюючим сюжетом твору Г.Квітки-Основ’яненка "Шельменко-денщик" у виконанні найталановитіших акторів театру.

Крім того, 6 березня в актовій залі Територіального центру соціального обслуговування населення Оболонського району (вул. Озерна 18а) для малозабезпечених одиноких жінок відбудеться святковий концерт, за участю самодіяльних творчих колективів району.

Також з 6 по 7 березня відбудуться години поезії, тематичні полиці, книжкові виставки, бесіди у бібліотеках Оболонського району.

Святкові концертні програми будуть і у школах естетичного виховання району.