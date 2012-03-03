Прокуратура перевіряє законність рішення щодо права власності на МАФи "Лівадії груп"

Київ, 3 березня. УНІАН. Прокуратура Деснянського району столиці розпочала перевірку законності судового рішення щодо права власності на МАФи ТОВ "Лівадія груп".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як відомо, 20 лютого працівники КП "Київблагоустрій" почали демонтаж тимчасових споруд на перетині вулиць Шолом-Алейхема й Братиславської. Наступного дня демонтаж призупинили до вияснення обставин законності судового рішення про реєстрацію права власності на зазначені спорудження.

Прокуратура Деснянського району подала апеляцію на рішення Господарського суду про реєстрацію права власності на тимчасові споруди ТОВ "Лівадія груп", які знаходяться на перетині вулиць Шолом-Алейхема та Братиславської.

Апеляційну скаргу на рішення Госпсуду від 16 грудня 2011 року у справі ТОВ “Лівадія груп” про обов’язкову реєстрацію права власності на кіоски було внесено 28 лютого 2012 року, оскільки, як зазначає районна прокуратура, рішення було винесене “з грубим порушенням норм матеріального й процесуального права”.