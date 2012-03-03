У Дніпровському районі триває безкоштовна програма підготовки молоді до подружнього життя

Київ, 3 березня. УНІАН. У Дніпровському районі столиці в цьому році знову триватиме безкоштовна програма підготовки молоді до подружнього життя "Щаслива сім’я".

Про це УНІАН повідомили в Дніпровській районній державній адміністрації з посиланням на керівника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Аллу ЗАГОРОДНЮ.

Для участі у програмі запрошуються неодружені молоді пари, молоді сім’ї, молодь, яка й не планує найближчим часом створити родину. Адже мета програми: підготувати молодих людей до подружнього життя, навчити гармонійно будувати сімейні стосунки, долати конфліктні ситуації в родині, відповідально ставитися до планування сім’ї, зменшити кількість розлучень, попередити родинне насильство.

Курс складається з 15 занять із фахівцями – психологами, юристами, медичними та соціальними працівниками.

Теми занять: психологія подружнього життя; планування сім’ї; соціально-правовий захист сімей та молоді; зустріч з батьками наречених, а також з питань значення духовності в житті подружжя.

Для участі у програмі необхідно зареєструватися за тел.: 483-35-25, (093) 455-11-50.