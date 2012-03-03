Минулого року Київ забезпечив житлом 150 інвесторів "Еліти-Центру"

Київ. 3 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне встановити реальні терміни забезпечення житлом інвесторів, які потерпіли від афери групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, об це прем`єр заявив на нараді, присвяченій проблемі будівництва доступного житла.

«Звертаю увагу Київської міської адміністрації і керівництва компанії «Київміськбуд», що 26 лютого минуло шість років від дня афери групи компаній «Еліта-Центр». Питання остаточного забезпечення житлом ошуканих інвесторів розв`язується поволі», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, голова КМДА Олександр ПОПОВ зазначив, що це питання розв`язується поволі у зв`язку з тим, що столиця виключно власними силами намагається забезпечити житлом ошуканих інвесторів. За його словами, таких інвесторів 1500 чоловік, а в 2011 році Київ уперше зміг забезпечити житлом лише 150 інвесторів, які потерпіли від афери «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. На початку 2006 року в Києві була розкрита велика афера на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші як оплату за житло, що нібито будується. Загальна сума, яку отримали шахраї від довірливих громадян, оцінюється приблизно в 400 млн. грн.