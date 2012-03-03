Завтра в Києві очікується мокрий сніг
13:26, 03 березня 2012Київ
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На дорогах - ожеледиця
Київ. 3 березня. УНІАН. Завтра в Києві очікується невеликий сніг.
Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 4 березня у столиці буде хмарно з проясненнями.
Прогнозується невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
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