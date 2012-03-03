У Дарницькому районі відзначили ювілей клубу "Екватор"

Київ, 3 березня. УНІАН. У Дарницькому районі столиці відзначили 25-річний ювілей клубу "Екватор".

Як повідомили УНІАН у Дарницькій райдержадміністрації, на святі були присутні вихованці клубу, батьки, керівники гуртків та випускники різних років.

В рамках заходу відбулась демонстрація фотографій, де відображалось життя клубу, його історія за 25 років.

Вихованці різних поколінь клубу підготували концертну програму, в якій звучали пісні керівника гуртка ВІА Володимира СЕМЗЕНІСА, його вихованки Марини НЕРОЗНАК, вірші колишнього керівника театрального гуртка Інни МИХАЛІК. Своїм виступом порадували вихованці гуртка "Геркулес" (керівник Таміла ТКАЧЕНКО) та спортсмени секції карате-до (керівник Микола КОМЕНДАНТ).

На честь 25-річчя клубу всіх учасників заходу пригощали короваєм.