У Києві відбудеться «Велике жіноче ралі»

8 березня у Києві з 12.00 до 20.00 відбудеться «Велике жіноче ралі».

Ралі стартуватиме з Майдану Незалежності, а траса змагань пролягатиме вулицями Києва.

На дистанцію вийдуть 50 екіпажів. До участі у ралі допускатимуться винятково серійні легкові автомобілі, зареєстровані у Державній автомобільній інспекції, які відповідають вимогам Правил дорожнього руху України.

Завдання змагань полягатиме у проїзді за маршрутом, виконанні завдань на пунктах контролю вказаних у «легенді» та демонстрації водійської майстерності.

Екіпажі, які займуть перші три місця, будуть нагороджені подарунками, почесними грамотами та кубками.