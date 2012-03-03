У Києві відбудеться «Велике жіноче ралі»
12:49, 03 березня 2012Київ
0
8 березня у Києві з 12.00 до 20.00 відбудеться «Велике жіноче ралі».
Ралі стартуватиме з Майдану Незалежності, а траса змагань пролягатиме вулицями Києва.
На дистанцію вийдуть 50 екіпажів. До участі у ралі допускатимуться винятково серійні легкові автомобілі, зареєстровані у Державній автомобільній інспекції, які відповідають вимогам Правил дорожнього руху України.
Завдання змагань полягатиме у проїзді за маршрутом, виконанні завдань на пунктах контролю вказаних у «легенді» та демонстрації водійської майстерності.
Екіпажі, які займуть перші три місця, будуть нагороджені подарунками, почесними грамотами та кубками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter