У трьох районах столиці знято веткарантин

Київ. 3 березня. УНІАН. У трьох районах Києва знято карантинні обмеження щодо сказу, введені у грудні минулого року через зафіксовані випадки захворювання тварин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це оголосили у столичній адміністрації під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на чолі з першим заступником голови КМДА Олександром МАЗУРЧАКОМ.

Як зазначалося на засіданні, нових випадків захворювання на сказ у Подільському, Оболонському та Дніпровському районах столиці не встановлено. Відповідні заходи щодо ліквідації сказу та запобігання розповсюдженню хвороби виконані повною мірою, тому карантинні обмеження у вказаних районах знято.

«Завдяки злагодженій роботі та чітким діям профільних служб міста у стислі терміни нам вдалося ліквідувати загрозу у Києві та не допустити розповсюдження захворювання на сказ. Протиепізоотична комісія керувалася чинним законодавством», – підкреслив О.МАЗУРЧАК.

За словами в.о. начальника Головного управління ветеринарної медицини в Києві Наталії КУРЯТИ, на територіях трьох районів зроблено вимушену дезінфекцію місць, де знаходилися хворі тварини. Крім того, обстежено подвірні обходи приватного сектору та території житлових організацій з проведенням профілактичних щеплень тваринам.

З початку запровадження карантинних обмежень спеціалісти ветеринарної медицини проводили бесіди з власниками тварин щодо щеплення проти сказу та розміщували оголошення про адреси державних та приватних клінік ветмедицини, де можна безкоштовно зробити відповідне щеплення.

Проти сказу щеплено 614 котів та 1 тис. 185 собак у Подільському районі, 351 кіт та 1 тис. 245 собак в Оболонському районі та 154 котів і 1 тис. 97 собак у Дніпровському районі міста.

Разом з тим, 16 лютого у Голосіївському районі зареєстровано випадок захворювання собаки на сказ. Тварина була бездомною, проте упродовж останніх трьох місяців вона утримувалася на території гаражно-будівельного кооперативу «Одеський» за адресою вул. Глушкова, 40. Тому протиепізоотична комісія ввела карантинні обмеження та затвердила план заходів з ліквідації сказу. Зокрема, власникам рекомендовано утримувати собак і котів ізольовано та провести профілактичні щеплення тварин проти сказу. У Голосіївському районі заборонено проведення виставок та інших видовищних заходів за участі собак.

Профільним управлінням доручено допомагати спеціалістам ветеринарної медицини в організації та проведені профілактичних щеплень тварин проти сказу та контролювати забезпечення лікувально-профілактичних закладів достатньою кількістю імунобіологічних препаратів для надання антирабічної допомоги населенню.

Сказ – гостра хвороба тварин і людини, що характеризується ознаками поліенцефаломієліту та, за відсутності вчасного лікування, може мати летальні наслідки.

Сьогодні сказ реєструється більш ніж у 100 країнах світу, у тому числі й в Україні. Основним джерелом вірусу сказу є дикі м’ясоїдні тварини (лисиця, єнотовидна собака, вовк), а також бродячі коти і собаки та навіть домашні тварини.