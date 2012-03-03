Затримано завгоспа НДІ «МАСМА»

Київ. 3 березня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва спільно з іншими правоохоронними органами затримано начальника господарського відділу державного підприємства «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» під час отримання від підприємця хабара у сумі 8 тис. грн. за укладення договору зберігання майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста, за даним фактом прокуратурою столиці порушено кримінальну справу.