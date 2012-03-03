Попов обіцяє почути медиків

Київ. 3 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що у реформуванні столичної системи охорони здоров`я спиратиметься на медичну громадськість.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, у лікувальних установах Києва триває обговорення актуальних проблем столичної системи охорони здоров`я, в результаті яких має бути сформований столичний стандарт здоров`я.

"Побоювання були, але саме в тому плані, що обговорення в колективах можуть перетворитися на чергові збори заради галочки. Що люди настільки не вірять у позитивні зміни, що будуть збиратися хіба що з примусу. Але надія, особисто у мене, була. І вона виправдовується! Щодня актуалізуються все нові проблеми. Виявляються і упереджаються системні збої. Сьогодні нам відомо про стан справ в галузі більш ніж коли-небудь у минулому. Переконаний і докладу всіх зусиль, щоб ентузіазм не пройшов, щоб люди, які вирішили мені повірити, не були розчаровані. Разом ми створимо дієвий Столичний стандарт здоров`я і зможемо кардинально змінити ситуацію на краще", - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА зізнався, що, коли запропонував провести фахове обговорення, йому попереджали про "консервативність" медичних працівників.

"Коли я збирався звернутися до медиків Києва з пропозицією приєднатися до розробки стандарту, то не можу сказати, що мене не відмовляли. Було багато порад на зразок того, що медики до місцевої влади негативно налаштовані, немає довіри, немає розуміння. Та й взагалі, медичні працівники - це люди, які завжди консервативно налаштовані проти змін, проти реформування. Попереджали про хвилю негативу, про те, що почнеться негативна реакція. Лікарі та медичний персонал, які поки мовчать, ні на що не сподіваючись, почнуть вголос говорити про проблеми, про системну кризу. Моя позиція і тоді, коли я ініціював обговорення серед медиків-практиків, і сьогодні не змінилася. Тільки спільними зусиллями ми зможемо змінити ситуацію", - пояснив він.

У свою чергу представники медичної громадськості вважають, що влада повинна була виступити з такими ініціативами раніше, оскільки зміни є необхідними. "Звичайно, потрібно було запитати нас раніше, два, три роки тому. Зараз же ми повинні вже змінювати ситуацію, виходячи з того, що перетворення почалися, і ми змушені переправляти їх у конструктивне русло", - сказав завідувач хірургічного відділення поліклініки № 1 Деснянського району Віктор ОСИПЧУК.

"Сімейний лікар не може з`явитися за наказом. Так не буває, що б сьогодні прийшла директива, а завтра в Києві з`явилося п`ять сотень лікарів нової спеціальності", - говорить лікар Дитячої поліклініки № 1 Деснянського району Наталя ГУМЕНЮК.

Голова КМДА також критикує бюрократичні підходи до реалізації медичної реформи, "коли чиновники формують директиви, не відстежуючи реального стану речей". "Ніхто краще за лікарів, не знає, як вирішувати проблеми галузі", - переконаний О.ПОПОВ.

За інформацією КМДА, у обговоренні проблем столичної системи охорони здоров`я вже взяли участь колективи семи з десяти районів столиці. Переважна більшість колективів прийняло рішення делегувати в КМДА для розробки конкретних своїх представників - сімейних лікарів, терапевтів, хірургів. Більшість лікувальних установ вирішило висунути по два представники: крім лікаря інтереси колективу буде відстоювати і представник середнього медичного персоналу.