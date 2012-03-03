У столиці відбудеться Фестиваль індійського кіно

Київ. 3 березня. УНІАН. Київська міська відеотека та КЦ «Кінотеатр« Київ »представляють перший в Україні Фестиваль індійського кіно, який пройде з 8 по 14 березня.

Як повідомляє інтернет-портал Культурний центр «Кінотеатр «Київ», під час фестивалю, зокрема, буде продемонстровано 4 кращих картини сучасного індійського кінематографа: «В полоні у моди», «Три ідіота», «Благання» і «Вперед, Індія!».

Також родзинкою фестивалю стане фільм «Шахісти» 1977 р. відомого на весь світ режисера, лауреата численних премій міжнародних кінофестивалів Сат’яджит РЕЯ. Він став засновником особливого напрямку в індійському кінематографі, яке увійшло в історію, як «Паралельне кіно», також відоме як артхаус або Індійська нова хвиля. Цей напрямок характеризується серйозним реалістичним і натуралістичним змістом з гострим поглядом на соціально-політичну обстановку. Цей напрямок відрізняється від основної боллівудської продукції і зародилося в той же час, що і Французька і Японська нова хвиля.