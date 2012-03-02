Киянок визнали найкрасивішими жінками у світі
Ще й гарно освіченими
Київ. 2 березня. УНІАН. Міжнародний туристичний журнал Travelers Digest визнав киянок найпривабливішими жінками світу, пише "Українська правда. Життя".
Рейтинг із 10 міст було складено на основі відгуків туристів, що подорожують планетою. До списку потрапили і мешканки Москви, але ті опинилися лише на 6-ій позиції.
Видання зазначає, що Київ, без сумніву, є містом, в якому живуть найкрасивіші жінки.
"Візит до Києва викликає тремтіння, і важко повірити, що така краса справді існує. Крім того, вони не такі залякані, як росіянки", - зазначає видання.
Видання радить відвідати Київ улітку, адже у Гідропарку можна побачити, як киянки приймають сонячні ванни.
Travelers Digest також повідомляє, що жінки в країні гарно освічені та завжди готові поговорити про літературу чи філософію.
1. Київ, Україна
2. Стокгольм, Швеція
3. Нью-Йорк, США
4. Буенос-Айрес, Аргентина
5. Варна, Болгарія
6. Москва, Росія
7. Тель-Авів, Ізраїль
8. Амстердам, Нідерланди
9. Сеул, Південна Корея
10. Монреаль, Канада
Як відомо, нещодавно видання також опублікувало список міст, в яких проживають найпривабливіші чоловіки. Перше місце належить місто Стокгольм.