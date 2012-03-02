Відбулося чергове засідання Громадської ради ДПІ у Печерському районі

Відбулося чергове засідання Громадської ради ДПІ у Печерському район м.Києва, яке було присвячене, як обговоренню теми цьогорічної кампанії Декларування-2012, так і тих змін, що відбуваються у податковому житті для забезпечення якісного рівня обслуговування платників податків.

Як інформує ДПІ у Печерському районі, про заходи, що проводить податкова інспекція в рамках деклараційного процесу розповіла начальник управління масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян Лариса Мильнікова-Сатиш.

На боротьбі з тіньовою зайнятістю та злочасною практикою виплати заробітної плати «в конверті» детально зупинився начальник управління оподаткування фізичних осіб податкової інспекції Дмитро Карташов.

За його словами, станом за січень 2012 року проведено 44 зустрічі з керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату на рівні або нижче встановленого законодавством мінімального рівня. Внаслідок проведеної роз’яснювальної роботи - на 40-ка підприємствах підвищено рівень заробітної плати, у зв‘язку з чим сума надходжень до бюджету по податку на доходи фізичних осіб від зазначених підприємств зросла на 112 тис. грн.