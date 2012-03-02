У Деснянському районі затвердили святкові заходи з нагоди 8 Березня

У Деснянському районі пройдуть урочисті заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

Як інформує прес-служба Деснянської райдержадміністрації, зокрема вже 5 березня урочистості відбудуться у Київській муніципальній українській академії танцю ім. С.Лифаря (вул. Данькевича, 4), де для жіночого активу ветеранських організацій району відбудеться святковий концерт.

Окрім цього, 5-6 березня для жінок-ветеранів пройдуть святкові концерти у освітньо-культурному центрі “Дивосвіт” (клуб “Гармонія”), для жінок з Українського товариства сліпих – концерт за участю жіночого вокального ансамблю „Джерело” Будинку культури с. Троєщина, а також своїми виступами порадують і вихованці Дитячої школи мистецтв № 3 та Дитячої музичної школи № 24.

11 березня у бібліотеці ім. В.Кучера (вул. Курчатова, 9/21) для дітей пройде літературно-музичне свято та голосні читання „Жінка – одвічна загадка природи”.

Також до свята організовані книжкова виставка та тематичні полиці у Центральній районній бібліотеці № 141 (вул. Драйзера, 6), бібліотеці ім. С.Олійника для дітей (вул. Жукова, 22) та бібліотеці № 115 для дітей (вул. Бальзака, 28).

Також свято для жінок, за багатолітньою традицією, проходитиме майже у кожному трудовому колективі району, установах та закладах, жінки запрошуються на концерти, театральні постановки та виставки.