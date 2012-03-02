Кияни поскаржились на 12-градусну температуру в поліклініці

Київ. 2 березня. УНІАН. Сьогодні, 2 березня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ особисто перевірив роботу одного з медичних закладів Дніпровського району.

Як повідомляє офіційний сайт міської влади, очільник КМДА відвідав дитячу поліклініку №1 без попередження та попередніх домовленостей.

Візит пов’язаний з чималою кількістю скарг від киян на телефон Call-центру та особисто О.ПОПОВУ щодо недотримання температурного режиму в медзакладі. Через тріщини у фасаді, та аварійний стан приміщення, збудованого ще у 80-тих роках минулого століття, температура повітря в поліклініці зрідка піднімалась вище 12 градусів взимку.

«Про які глобальні зміни чи світовий рівень можна говорити, якщо у нас хворі діти змушені чекати прийому у приміщенні, де температура 12 градусів. Не кажучи вже про те, що лікарі весь цей час змушені були працювати в таких умовах. Вирішуючи проблеми галузі, ми повинні виходити не з теоретичних красот, а з реального стану речей. Будівля поліклініки в аварійному стані. А значить її потрібно терміново ремонтувати», – наголосив О.ПОПОВ.

Міський очільник розкритикував бюрократичний підхід до вирішення нагальних проблем і пообіцяв, що питання буде вирішено.

Під час перевірки поліклініки голвоа КМДА поспілкувався з мамами маленьких пацієнтів та лікарями закладу. Він пообіцяв посприяти у вирішенні кадрової проблеми поліклініки, адже, нині тут не вистачає щонайменше 30% лікарів та загалом підтримувати педіатрію.

«Вітчизняні педіатри мають високий професіональний рівень, і ми повинні сприяти у розвитку цієї галузі, адже це передусім здоров’я, та правильний розвиток наших дітей», – сказав О.ПОПОВ.