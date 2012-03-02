Попов відвідав творчий звіт «Солом’янка запрошує друзів»

Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського району першими реалізували ініціативу голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова про проведення творчих звітів у районах з нагоди 1530-річчя Києва.

Як повідомляє прес-служба КМДА, розпочалася концертна програма звіту усім відомою піснею – ювіляркою «Як тебе не любити, Києве мій», якій у 2012 виповнюється 50 років. Розмаїття талантів та високий рівень підготовки продемонстрували Народний художній колектив Дитячий театр моди та костюму «Ясочка», танцювальні колективи «Пірует», «Веселка», аматор-спорт-данс «Фієрія», «Візінова». Глядачів також вразили вокалісти Солом’янки: Дар’я Миколенко, Олена Попач та вокальний колектив «Ластівка». На завершення творчого вечора Народний артист України Олександр Василенко та хор «Зірниця» заспівали пісню «Солом’янка моя».

О.Попов привітав солом’янців зі святом та подякував педагогам Центру дитячої та юнацької творчості за їхню працю.

«Ми започаткували новий, дуже цікавий проект. Він виник у процесі підготовки до нашого спільного великого свята. Цього року столиця відзначатиме 1530-річчя від дня свого народження. Проект дасть можливість виявити і показати киянам та гостям міста таланти Києва, які є в кожному районі», – зазначив голова КМДА.