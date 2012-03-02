Виставку «Країна юних майстрів» відвідали Янукович та Попов

Київ. 2 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ відвідали другу Всеукраїнську виставку дитячої творчості «Країна юних майстрів», що відбувається у Київському палаці дітей та юнацтва.

Як інформує прес-служба КМДА, Президент високо оцінив роботи талановитих дітей, представлені на виставці.

«Наша держава будується як сильна, незалежна країна. Ми маємо велику надію на вас», – сказав глава держави, звертаючись до юних учасників виставки після огляду їхніх робіт. За словами В.ЯНУКОВИЧА, йому було дуже цікаво побачити творчий доробок винахідників і майстрів. Він побажав дітям здійснення їхніх мрій та досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять.

«Я бажаю вам, щоб ви завжди прагнули досягати найвищих висот і щоб вони вам підкорялися», – наголосив Президент.

Зі свого боку О.ПОПОВ зазначив, що Київ щороку займає одне з почесних місць серед європейських столиць за кількістю переможців шкільних олімпіад та конкурсів юних майстрів, і, звичайно, посідає перші місця в Україні.

«Дошкільне та позашкільне виховання завжди займатиме особливе місце у системі столичної освіти. У Києві живуть дуже талановиті діти. Підтримуючи їх сьогодні, ми інвестуємо в майбутнє нашого міста та усієї країни», – сказав О.ПОПОВ.