У сall-центрі консультуватимуть щодо збереження тепла

Київ. 2 березня. УНІАН. У сall-центрі Київської міськдержадміністрації консультуватимуть киян щодо збереження тепла у будівлях, повідомляє прес-служба міської влади.

За дорученням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА розпочато тренінг з енергозбереження для спеціалістів call-центру КМДА та представників засобів масової інформації.

Зокрема, 1 березня фахівці Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження спільно з проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечння в Україні» провели перше навчання із зазначеної теми.

Упродовж занять профільні керівники розказали про основні елементарні заходи з теплоізоляції, дотримуючись яких, кияни зможуть самостійно утеплити будинки, тим самим підняти температуру у квартирі.

Так, стало відомо, що майже 30% тепла виходить з оселі через шпарини у дверях та вікнах. Заклеївши віна та провівши теплоізоляційні заходи можна підвищити температуру у квартирі на 4-5° С.

Окрім вікон та дверей тепло виходить і через вентиляційні отвори, особливо це стосується останніх поверхів. Оскільки вентиляційні отвори наглухо закривати не можна, необхідно обладнати їх спеціальними дверцятами або шматком картону. Це допоможе підвищити температуру на 5-7º С.

У разі, якщо батареї недостатньо нагріваються, проблемою може бути утворення повітряних пробок. Необхідно відкрутити клапан на батареї і дочекатися, поки потече вода. Також до 20% тепла з кімнати забирають і декоративні панелі на батареях. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах на 10% менша, ніж у тих, які виступають в кімнату.

Більше того, вкритий фольгою теплозахисний екран, розміщений між стіною та батареєю здатен підвищити тепловіддачу радіатора на 20%. При цьому витрати на опалення приміщення зменшуються на 4%. Фахівці радять наклеїти фольгу за ДСП та розмістити на стіні за батареєю.

Ще одна не менш важлива порада: фарбувати батарею у темно-коричневий колір, доведено, що він найкраще віддає тепло (8-10º С). Крім того, якщо довгі штори, то майже 20% тепла йде на обігрів вікна, а не кімнати. Штори, які не закривають батарею, дають можливість теплу надходити в кімнатних простір.

Для збереження тепла у кімнаті, фахівці радять закривати скло на ніч короткими шторами (взимку через скло у вікні втрачається 10-14% тепла), а також закривати вхідні двері та засклити вікна у під’їздах. Це допоможе зберегти тепло у всіх приміщеннях будинку.