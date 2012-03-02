У Дарницькому районі пройшов конкурс авторської пісні серед учнів шкіл

Київ, 2 березня. УНІАН. У Дарницькому районі на базі позашкільного закладу будинку дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт" проведено районний етап міського конкурсу авторської пісні та співаної поезії серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН в Дарницькій районній державній адміністрації, конкурс був організований за підтримки управління освіти Дарницької РДА.

У конкурсі взяли участь 10 юних авторів-виконавців з гімназій № 267, 315, 323, "Діалог", СЗШ № 62, 280, СШ № 296.

Переможцями конкурсу стали учень 10-б класу гімназії № 267 Олексій ВОРОБЕЙ і учень 11 В класу гімназії № 315 Дмитро ПРИХОДЬКО.