З’явився шанс зберегти Біличанський ліс
14:50, 02 березня 2012Київ
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В ситуацію втрутився Президент
Київ. 2 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Київської міськдержадміністрації Олександру ПОПОВУ і голові Київської облдержадміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ висловив стурбованість ситуацією з безконтрольним вирубуванням зелених насаджень.
Він підкреслив, що Біличанський ліс, який є «зеленими легенями» Київщини, обов’язково має бути збережений.
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