З’явився шанс зберегти Біличанський ліс

Київ. 2 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Київської міськдержадміністрації Олександру ПОПОВУ і голові Київської облдержадміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ висловив стурбованість ситуацією з безконтрольним вирубуванням зелених насаджень.

Він підкреслив, що Біличанський ліс, який є «зеленими легенями» Київщини, обов’язково має бути збережений.