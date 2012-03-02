Райони-аутсайдери розроблять антикризові програми

Київ. 2 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив районам-аутсайдерам, які мають найгірші показники діяльності у 2011 році, розробити програми антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні доручення він дав сьогодні під час розширеного засідання колегії КМДА після доповіді заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА щодо попередніх рейтингових оцінок діяльності районів столиці за 2011 рік.

Остаточні рейтингові позиції стануть відомі дещо пізніше, після того, як буде підбито підсумки діяльності районів за окремими показниками за останній квартал минулого року. За результатами ж попередньої рейтингової оцінки, перше місце посів Шевченківський район, друге – Печерський район.

“Шевченківський район піднявся з 7-8-го місця у першому кварталі на перше місце і залишається лідером серед рейонів. Другу позицію з другого півріччя стабільно посідає Печерський район”, - наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

Подільський та Голосіївський райони опинились, відповідно, на третьому і четвертому місцях.

Підвищив свої позиції Дарницький район, що дозволило йому посісти п’яте місце, а Оболонському району - шосте місце.

Водночас, Дніпровський район погіршив свої позиції – з початком рейтингування цей район опустився з другого на сьоме місце, а Солом’янський перемістився з четвертого на восьме місце. Два останніх місця, як зазначив Р.КРАМАРЕНКО, незмінно посідають Святошинський та Деснянський райони.

Підбиваючи підсумки засідання колегії, О.ПОПОВ зауважив, що місця у рейтингу залежали безпосередньо від діяльності районів. Так, якщо у сферах економічного розвитку та інвестиційно-інноваційній діяльності є певні об’єктивні причини низьких результатів роботи Святошинського і Деснянського районів, то показники бюджетних сфер, житлово-комунального господарства та охорони здоров’я, за якими райони і посідають останні місця, вказують виключно на результати роботи районних адміністрацій.

«За результатами попередньої рейтингової оцінки керівники Деснянського і Святошинського районів та їхні заступники вже притягувались до дисциплінарної відповідальності. Необхідно робити висновки, виходячи з нового рейтингу. Так, райони-аутсайдери у десятиденний термін мають розробити програму антикризових заходів», – наголосив О.ПОПОВ.

Р.КРАМАРЕНКО запропонував залучити до цієї роботи заступників голів тих районів, які посіли перші місця.

«Враховуючи ефективність роботи керівництва Шевченківського району, ми можемо направити заступників голови з економічних питань та житлово-комунального господарства як успішних менеджерів до Деснянського району, а Печерського району – до Святошинського», – запропонував він.

*** Предметом рейтингової оцінки є результати діляьності районних у Києві держадміністрацій за 2011 рік, що оцінювались на основі 58 показників за 9-ма основними напрямками: економічний розвиток, інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність, державні фінанси, підтримка бізнесу, споживчий ринок, житлово-комунальне господарство, соціальний розвиток та ринок праці, освіта, охорона здоров’я.

Джерелом інформації були останні дані офіційної статистики, інформація територальних стуктурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відомості райдержадміністрацій, узгоджені зі структурними підрозділами КМДА.