КМДА вивчить конфліктну ситуацію на Житньому ринку

Київ. 2 березня. УНІАН. До 13 березня керівництво столичного КП «Житній ринок» має вирішити усі конфліктні питання з колективом та підприємцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, таке доручення дав заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО після зустрічі з колективом ринку.

За його поясненням, через збитковість підприємства за показниками 2011 року, був звільнений директор КП «Житній ринок».

Після цього до КМДА надійшли численні звернення від підприємців ринку щодо корупційних дій та збору неофіційних платежів.

“Ми ставимо крапку. Містом встановлені ставки, які дорівнюють ставкам оренди для всіх підприємців, керівництву доручено провести роз’яснювальну роботу щодо того, що входить у цей тариф, та вивісити у відкритому доступу інформацію, хто сплачує вчасно, а хто має борги. Це зніме суперечливі питання», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Він повідомив, що найближчими днями проведе засідання балансових комісій щодо всіх комунальних ринків. Крім того, буде проведене службове розслідування щодо перевірки наведених підприємцями Житнього ринку фактів.

“Ми домовились з колективом, що проведемо наступну зустріч 13 березня. У разі, якщо інформація підтвердиться, будуть прийняті жорсткі кадрові рішення», - заявив Р.КРАМАРЕНКО.