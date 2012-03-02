Володимирський ринок планують звільнити від сплати за оренду землі

Київ. 2 березня. УНІАН. Комунальне підприємство «Володимирський ринок» планується звільнити від обов’язку сплачувати кошти за оренду землі.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО під час зустрічі з колективом ринку.

За його словами, відповідний проект рішення вже підготовлений виконавчим органом, і буде розглянутий депутатами Київради на одній з найближчих сесій.

Як зазначається у повідомленні, Володимирський ринок – єдиний з трьох комунальних ринків з 2007 року сплачував за оренду землі. Через це підприємство змушене було витрачати зароблені кошти, які могло б направити на ремонт чи модернізацію приміщення. “Ми прийняли рішення зробити рівні умови для всіх комунальних ринків та подамо таку пропозицію депутатам. Впевнений, вони нас підтримають», — сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Він наголосив, що зараз КП «Володимирський ринок» змушене сплачувати щомісячно 300 тис. грн. за оренду землі. Після відміни цієї норми підприємство сплачуватиме лише податок на землю, що дозволить щомісячно залишати на потреби підприємства до 200 тис. грн.

«Ми даємо можливість більше коштів залишати підприємству, але використання цих коштів буде жорстоко контролюватися», — зазначив заступник голови КМДА.