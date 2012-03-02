У Києві судитимуть директора приватного ЖЕКу

13:37, 02 березня 2012
Київ
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Зловживав коштами підприємства

Київ. 2 березня. УНІАН. У Києві передано до суду кримінальну справу проти директора приватного ЖЕКу, який не перераховував підприємствам кошти, сплачені громадянами за комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, прокуратурою Печерського району столиці завершено досудове слідство та направлено до суду кримінальну справу стосовно директора ТОВ «Житлово-комунальне господарство «Геолог» за обвинуваченням у зловживанні повноваженнями при розпорядженні грошовими коштами підприємства (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Директор вказаного ТОВ впродовж січня-вересня 2011 року не перераховував отримані від мешканців будинків, яких обслуговує комунальне підприємство, гроші за оплату житлово-комунальних послуг, а розпоряджався ними в інтересах третіх осіб.

За вказаний період ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АК «Київводоканал» недоотримали понад 3,65 млн. грн.

Внаслідок невиконання директором ТОВ «ЖКГ «Геолог» фінансових зобов’язань перед підприємством ПАТ «Київенерго» останнє у травні минулого року припинило постачання теплової енергії мешканцям трьох будинків. Лише за втручання прокуратури Печерського району столиці постачання теплової енергії було відновлено.

 

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