Комунальні ринки забезпечать парковками для покупців

Київ. 2 березня. УНІАН. Три комунальних ринки - Бессарабський, Житній та Володимирський - отримають у своє підпорядкування паркувальні майданчики для працівників та відвідувачів ринків.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, таке рішення було прийняте після зустрічі з колективами підприємств.

«Ми зустрілись з працівниками трьох ринків, і всі озвучили однакову проблему – їм не вистачає місць для паркування, в результаті чого підприємства втрачають частину клієнтів. Особливо гостро ця проблема стоїть на Бессарабському ринку», — пояснив він.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, КП «Київтранспарксервіс» доручено відпрацювати це питання та до понеділка запропонувати оптимальний варіант вирішення проблеми.

«Ринок може сплачувати до бюджету міста паркувальний збір, і при цьому призначати своїх паркувальників на ці майданчики, які б слідкували за тим, щоб для відвідувачів ринку були місця для парковки. Адже зараз навколо ринків залишають свої автівки працівники сусідніх офісів», — зазначив Р.КРАМАРЕНКО.