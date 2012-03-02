У лютому рівень сплати киянами за ЖКП становить 97%

Київ. 2 березня. УНІАН. Загальний рівень сплати киянами за житлово-комунальні послуги з врахуванням погашеної заборгованості у лютому становить 96,67%, відсоток

поточної сплати дорівнює 89,49%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Так, за офіційною інофрмацією, у лютому спостерігається незначне зменшення рівня оплати за спожиті житлово-комунальні послуги через проведення перерахунків за послуги, які були не надані або надані не у повному обсязі.

Зауважимо, що серед мешканців будинків комунальної форми власності відсоток поточної сплати складає 97%.

Найкращий показник зафіксовано у Дарницькому районі – 100,03%, найнижчий рівень сплати залишається у Деснянському районі – 89,20%.

Серед будинків ОСББ поточна сплата, з урахуванням сплати боргів за лютий 2012 року, складає у Голосіївському районі – 102,34%, у Святошинському та Деснянському – 101,5%. У будинках ЖБК найкращий результат у Подільському – 101,12% та Печерському – 99,8% районах.