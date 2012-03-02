КМДА ближчим часом не затверджуватиме нові тарифи на воду

Київ. 2 березня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація розробила проекти рішень про підвищення тарифів на воду, однак ближчим часом не планує їх затверджувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він нагадав, що нещодавно національний регулятор ухвалив рішення про підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення.

В..ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що управління розробило проекти розпоряджень міськадміністрації щодо підвищення тарифів на воду та водовідведення для киян. Відповідно до цих проектів, ціна на холодну воду зросте на 10 копійок, а на водовідведення – на 8 копійок.

«Ці проекти проходять узгодження з відповідними службами і потім будуть передані на розгляд КМДА», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Таким чином, за його словами, міська адміністрація ще має ухвалити рішення про строки запровадження нових тарифів та взагалі щодо доцільності їхнього введення.

При цьому начальник управління нагадав, що нещодавно голова КМДА Олександр ПОПОВ вже заявив, що київська влада поки що не планує підвищувати тарифи на воду для киян.

«Ціна на воду для киян найближчим часом змінюватися не буде», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він не уточнив, коли саме КМДА може переглянути тарифи на воду.

Відповідаючи на запитання, яким чином міськадміністрація планує компенсувати збитки «Київводоканалу» в разі відмови від підвищення тарифів для населення, начальник управління сказав, що міськадміністрація буде шукати джерела покриття цих збитків. Він зауважив, що загальна сума збитків становити близько 40 млн. грн. на рік, що, за словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, не є особливо проблемним для міського бюджету.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня в середньому на 7,8% підвищилися тарифи на водопостачання і водовідведення для населення.

Таке рішення 10 лютого прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Згідно з рішенням, Нацкомпослуг підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення для побутових споживачів.

Тарифи підвищені шляхом коригуввання «енергетичної складової».

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). З 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).

Того ж дня О.ПОПОВ заявив, що Нацкомпослуг неправомірно ухвалив рішення про підвищення цін на воду, оскільки для запровадження нових тарифів місцевим органам влади необхідний певний.

«По-перше, воно нас ставить у непередбачені законом умови. Я маю на увазі, що ми маємо протягом певного часу попередити киян, опублікувати тарифи, проаналізувати. Цей процес займає 1,5-2 місяці. Нас ставлять перед фактом, що вчора ввели тарифи, а сьогодні треба їх підняти», - підкреслив він.