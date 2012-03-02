Києву повернуто 53,5 га землі у Деснянському районі

Київ. 2 березня. УНІАН. 29 лютого Вищий господарський суд України своїм рішенням повернув київській громаді 53,52 га землі між вулицею Оноре де Бальзака та річкою Десенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у 2007 році дві ділянки, загальною площею 53,52 га, рішенням Київради були передані у довгострокову оренду для будівництва житлового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури, торгівлі, офісних та адміністративних приміщень. За нормативною грошовою оцінкою на момент укладання договору, загальна вартість земель становила майже 88,5 млн. грн. (або 17,7 млн. доларів). За п’ять років будівництво так і не було розпочато.

«Забудовнику було передано дві ділянки у зеленій зоні, зокрема, частину прибережної захисної смуги площею 9,621 га. Київська влада вважає неприпустимим обмежувати вільний доступ жителів Деснянського району до місця відпочинку на воді. Крім того, ми взагалі не бачимо сенсу у забудові мальовничого берегу Десенки ще одним торговельно-розважальним комплексом та черговою висотною будівлею», – заявив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

Рішення Київради про передачу земельних ділянок у довгострокову оренду, а також договори оренди, що були укладені між забудовником і Головним управлінням земельних ресурсів КМДА, визнані недійсними за рішенням суду. Забудовника зобов’язано повернути землю місту.