Київський метрополітен є цілком безпечним для пасажирів

Київ. 2 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що столичний метрополітен є цілком безпечним для пасажирів, бо на цьому підприємстві працюють дуже фахові спецалісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи проблеми з рухом потягів метро, що почастішали останнім часом і траплялись переважно через технічну несправність.

Водночас О.ПОПОВ наголосив на потребі якнайшвидшої модернізації та оновлення рухомого складу.

“На сьогодні можна гарантувати безпеку пасажирів, тому що будь-які виходи з експлуатації, з того чи іншого техпроцесу – це не означає, що це буде небезпека людям, бо техніка безпеки передбачає певні реакції на ті чи інші проблеми. І метрополітен у цьому дуже фахово діє”, - заявив О.ПОПОВ.

За його словами, особливість столичного метрополітену, і це є гордістю Києва, що він є професійним і немає «текучки кадрів».

“Ми, як можемо, підтримуємо заробітну плату, щоб вона була конкурентоспроможною на транспорті як мінімум. Тому там фахівці високого рівня, і вони найкращі в Україні, і я думаю, не тільки в Україні”, - додав голова КМДА.

Як сказав О.ПОПОВ, нічого дивного немає у тому, що трапляються певні проблеми, тому що більшість потягів метро експлуатується ще з 70-90-х років. “Як би там не було, але не може 40-50 років машина працювати без якихось там проблемних питань. Я знаю. Це проблемне питання”, - підкреслив О.ПОПОВ.

Він повідомив, що відвідав електродепо на Дарниці, де проводиться капітальний ремонт, реконструкція потягів метро. “Там поставлена робота. Хороші фахівці працюють. Але ж вони підкреслюють, якщо 40 років цьому механізму, воно повинно бути модернізовано, замінено. І тому в нас зараз є на виході дуже важливий проект, де ми залучаємо кошти Кіотського протоколу – це приблизно на 1 млрд. грн. Ці кошти підуть на те, щоб переобладнати наші вагони метрополітену, дата випуску яких - 80-й рік”, - сказав голова КМДА.

За його словами, у потягах на сучасні японські буде замінено ряд механізмів. “Це буде практично новий вагон. Корпус залишаємо, бо він у гарному стані... Вони дуже якісно зроблені, і немає сеснсу їх міняти. Все інше буде замінено. Цей проект разом з японською стороною і Кременчуцьким вагонобудівним заводом та метрополітеном зараз розглядається, і ми протягом року зможемо отримати 100 нових, модернізованих вагонів”, - повідомив О.ПОПОВ.

Також він зазначив, що Київ отримає цього року декілька нових потягів, придбаних за кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Але головне питання на цей календарний рік – це те, що ми залучимо кошти Кіотського протоколу. Це більш масове переобладнання”, - наголосив голова КМДА.