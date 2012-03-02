У бібліотеці ім. М. Костомарова популяризують футбол

Київ, 2 березня. УНІАН. У бібліотеці ім. М. Костомарова Шевченківського району створена тематична виставка-стелаж "Ім`я йому футбол".

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській районній державній адміністрації.

Футбол, майже за 150 років свого формального існування, став невід`ємною складовою сучасної культури. Більше того, місце футболу в культурі країни є однією з важливих характеристик національної ідентичності. Дослідники цілком серйозно говорять про "футбольні" та "не футбольні" нації.

Україна безперечно належить до розряду футбольних країн, адже перший офіційний матч відбувся ще 14 липня 1894 року у Львові. Нині Україна пише нову сторінку в книзі своєї футбольної історії - готується до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Багато хто любить футбол, цікавиться різними матчами, що проходять в світі та в Україні. Звідки прийшла до нас ця гра, яка історія виникнення футболу, в чому секрет успіху цього види спорту?

Саме задля відповідей на ці та інші питання, в бібліотеці й була створена тематична виставка-стелаж "Ім`я йому футбол". Вона має декілька розділів - "Український футбол", "Зірки світового футболу" і "Євро-2012".

Розділ "Український футбол" представлений двотомником "Киевский футбол на рубежах времён", "Український футбол на чемпіонатах світу", "Футбол України: історія слави", збіркою "Все матчи сборной Украины", книгою Д. Харитонова "Лобановский: послесловие".

Зацікавить тих, хто любить футбол і книга відомих футбольних журналістів "Динамо-Шахтёр»: Заклятые друзья. История противостояния (1936-2011)", експресдос`є "ФК "Шахтар та ФК "Динамо", а також список найвідоміших футбольних команд з їх електронними адресами та емблемами.

В розділі "Зірки світового футболу" представлені одноіменна книга "Зірки світового футболу", книга В.Долуханова "Футбол - ведущие клубы, лучшие игроки", Пеле "Моя жизнь", дайджест "З історії чемпіонатів Європи", публікація «Трофей и его капитаны: судьбы капитанов чемпионатов мира» , "Футбольные талисманы - от льва до кролика", а також, звичайно, інформація про талісмани чемпіонату Євро-2012.

Велике зацікавлення у молодших користувачів бібліотеки викликає футбольний м`яч з логотипом Євро-2012, що вінчає стенд, а для старших стане в нагоді "Футбольний календар України".