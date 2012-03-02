Вартість оренди квартир у Києві в лютому збільшилася на 1,72%

Київ. 2 березня. УНІАН. Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в лютому 2012 року збільшилася на 1,72% (10 дол.) – до 590 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за зазначений період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 2 дол. – до 586 дол., 2-кімнатних, – на 10 дол., до 764 дол., 3-кімнатних, – на 8 дол., до 903 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 9 дол. – до 481 дол., 2-кімнатних, – на 16 дол., до 791 дол., 3-кімнатних, – на 15 дол. – до 935 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 8 дол., до 376 дол., 2-кімнатних, – на 6 дол. – до 488 дол., 3-кімнатних, – на 7 дол., до 704 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 5 дол. – до 451 дол., 2-кімнатних, – на 8 дол., до 567 дол., 3-кімнатних, – на 11 дол., до 713 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 13 дол. – до 407 дол., 2-кімнатних, – на 16 дол., до 542 дол., 3-кімнатних, – на 10 дол., до 646 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 9 дол. - до 387 дол., 2-кімнатних, – на 11 дол., до 513 дол., 3-кімнатних, – на 11 дол., до 684 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 10 дол., до 360 дол., 2-кімнатних, – на 8 дол., до 491 дол., 3-кімнатних, – на 17 дол., до 623 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 8 дол. – до 367 дол., 2-кімнатних, – на 7 дол., до 506 дол., 3-кімнатних, – на 9 дол. – до 612 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 6 дол., до 367 дол., 2-кімнатних, – на 5 дол., до 472 дол., 3-кімнатних, – на 8 дол., до 591 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 7 дол. – до 366 дол., 2-кімнатних, – на 8 дол., до 485 дол., 3-кімнатних, – на 11 дол., до 632 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.