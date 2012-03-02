У Деснянському районі у родинах зі складними життєвими обставинами виховується 323 дитини

Київ, 2 березня. УНІАН. У Деснянському районі на обліку у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 205 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, у яких виховується 323 дитини.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській районній державній адміністрації.

На думку фахівців, особливої уваги потребує питання організації роботи з сім’ями, де було вчинено насильство у родині або існує загроза його вчинення.

В районі розроблено план спільних дій влади та соціального центру по вдосконаленню взаємодії установ та організацій, які здійснюють соціальну роботу з такими сім’ями. Визначено конкретний розподіл функцій між суб’єктами соціальної роботи з урахуванням їх повноважень та відповідальності щодо вирішення складних життєвих обставин сімей. Забезпечено дієве реагування з боку суб’єктів соціальної роботи при виникненні гострих проблем сімей.