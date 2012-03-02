КП “Центр високих технологій та інновацій” буде ліквідовано

Київ. 2 березня. УНІАН. В Києві до кінця року буде ліквідовано КП “Центр високих технологій та інновацій”.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації від 27 лютого 2012 р.

Відповідно до документа, створюється ліквідаційна комісія, яка має забезпечити виконання заходів з ліквідації комунального підприємства “Центр високих технологій та інновацій” в строк до 01.12.2012 р.

Комісії доручено здійснювати керівництво діяльністю КП з наданням права найму та звільнення працівників, управління майном, рахунками в установах банків та печаткою, а також здійснювати інші заходи до завершення ліквідації Центра високих технологій та інновацій.

Ліквідаційна комісія має забезпечити првоедення інвентаризації майна КП та скласти проміжний ліквідаційний баланс й подати його на затвердження КМДА.

Розпорядження підписано на виконання рішення Київради від 29 вересня 2011 р. про ліквідацію вказаного підприємства.