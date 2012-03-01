Попов назвав неприйнятною ініціативу Коцюбинського

Київ. 1 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ назвав неприйнятною пропозицію селищної ради смт Коцюбинське про розширення території селища за рахунок земель Святошинського лісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав в інтерв`ю журналістам.

«Я, звичайно ж, вважаю, що це неправильне рішення, неправильна дія ради або керівництва Коцюбинського», - зазначив О.ПОПОВ.

Водночас він нагадав, що у Києва також є необхідність розширювати свої межі, і тому відповідні питання мають розв`язуватися за столом переговорів.

О.ПОПОВ вважає, що питання з розширення меж Коцюбинського необхідно вирішувати комплексно.

«У Києва дуже великі інтереси до території області теж. Ми хочемо розширювати наші водоочисні споруди, розвивати житлове будівництво, вирішувати проблеми наших полігонів, кладовищ, будівництва сміттєспалювальних заводів на території не міста Києва. Тому це все комплексне питання. Треба сідати і говорити: ось у нас є проблеми, ми хочемо, що ви пішли назустріч, а ось ваші питання. Давайте їх зістикуємо», - сказав голова КМДА.

«А зараз я можу сказати, що ті пропозиції, які є від цієї територіальної громади, для нас будуть, звичайно ж, неприйнятними», - підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що до Київської міської ради надійшло звернення голови селищної ради смт Коцюбинське, яким депутатам пропонується узгодити проект землеустрою про розширення території населеного пункту з 396,1 га до 4065 га, тобто на 3,6 тис. га за рахунок земель лісгоспу Києво-Святошинського району. Таким чином, селищна рада с. Коцюбинське вирішила розширити територію населеного пункту за рахунок лісових масивів на північному заході Києва.

Як стверджує депутат, селищна рада Коцюбинського направила звернення до Київради з вимогою узгодити спільну межу, а у разі ненадання відповіді про результати розгляду проекту протягом одного місяця (до 8 березня 2012 року), Коцюбинська селищна рада вважатиме проект таким, який пройшов узгодження Київрадою.

Як стверджує голова екологічної комісії Київради Денис МОСКАЛЬ, Коцюбинська селищна рада, всупереч законодавству, передала у власність фізичним і юридичним особам більш як 500 земельних ділянок загальною площею майже 100 га на території КП «Святошинськоє лісопаркове господарство», а минулого тижня в лісі з`явилася огорожа на території близько 2 га.