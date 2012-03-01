Питання повернення землі у сквері Стуса дуже складне

Київ. 1 березня. УНІАН. Велика частина переданої приватній компанії в сквері імені Василя Стуса земельної ділянки викуплена, і питання її повернення місту дуже складне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, коментуючи ситуацію з вирубуванням дерев у сквері і встановленням будівельної огорожі.

«Ця земельна ділянка складається з двох частин. Більша частина – це 90% - вже давно викуплена земля. І тут потрібно мати якісь юридичні підстави відібрати - зараз ми розглядаємо це питання, але це дуже складна ситуація», - сказав О.ПОПОВ.

Разом з тим, 10-15% переданої в сквері землі знаходяться в оренді у компанії, і відповідний договір влада міста має намір розірвати.

«Ось тут ми конкретно розірвемо договір. Але навіть якщо ні, то ми через суди, надання допомоги правоохоронних органів його розірвемо. Ми не підемо на те, щоб допомагати в реалізації такого проекту в сквері», - зазначив голова КМДА.

Він також підкреслив, що за фактом вирубування зелених насаджень в сквері ім. Стуса зараз проводиться розслідування і вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція «УДАР Віталія Кличка» в Київраді заявила, що частину скверу імені Василя Стуса в Києві закрили будівельною огорожею.

У ніч на 25 лютого в сквері ім. В.Стуса на перетині проспектів Академіка Палладіна і Перемоги, 138 були знесені зелені насадження. Прокуратурою Святошинського району Києва порушена кримінальна справа стосовно посадовців ПП «Енергоінкам Україна». На орендованій ПП «Енергоінкам Україна» ділянці площею 0,4 га без дозвільних документів було знесено 84 дерева. У прес-службі прокуратури Києва проінформували, що цими діями був завдано збитку державі на суму 120 тис. грн.

Справу порушено за ч. 2 ст. 365-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).