У Києві маршрутка смертельно травмувала жінку

Київ. 1 березня. УНІАН. У Києві маршрутка через несправні гальма смертельно травмувала жінку.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні ДАІ, учора близько 18.15 на перехресті вулиць Теліги – Дорогожицька автобус «ЧАЗ» 227 маршруту смертельно травмував жінку похилого віку.

За попередніми даними, жінка йшла переходом на зелений сигнал світлофора. Автобус, що рухався від станції метро «Шулявка» у напрямку Петрівки, вдарив пішохода і, не зупиняючись, поїхав далі. Машина змогла зупинитись за кілька сот метрів неподалік вулиці Мельникова.

З’ясовано, що у автобуса того дня перестали працювати гальма. Його власник, який сам працював на маршруті, спробував самотужки відремонтувати машину, але це йому не вдалось. З незрозумілих причин, чоловік вирішив доправити маршрутку на ремонт своїм ходом.

Розпочато розслідування.