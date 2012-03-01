Підвищення цін за проїзд не передбачається

Київ. 1 березня. УНІАН. У Києві поки що немає передумов для підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сказав сьогодні на брифінгу після огляду нових львівських тролейбусів, куплених за кредитні кошти, виділені Європейським банком реконструкції і розвитку.

За його словами, минулого року столиця знайшла можливість уникнути підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.

«І цього року ми хочемо зробити так само, як і минулого, і намагатимемося це питання стримувати. Але, з іншого боку, воно залежить від різних обставин і складових собівартості (перевезень)», - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, за його словами, йдеться про зростання цін на електроенергію або рівень зарплат.

«Можуть інші якісь виникнути обставини. Все це динамічно в нашій країні. Тому, я вважаю, ми повинні скільки зможемо стримувати цей процес, але якщо раптом будуть якісь різкі рухи стосовно тієї ж електроенергії, то доведеться це питання порушувати. Поки що, на мою думку, таких передумов немає», - підкреслив О.ПОПОВ.

При цьому він повідомив, що «Київпастранс» є збитковим підприємством.

«Збитки за 2011 рік приблизно становлять 300-400 млн. грн. Ми їх компенсували за рахунок бюджету, враховуючи, що не хотілося піднімати ціни на проїзд громадським транспортом у Києві. Ми надали таку допомогу через державний і місцевий бюджет», - повідомив О.ПОПОВ.

Разом з тим, як зазначають у КМДА, комунальне підприємство «Київпастранс» - єдиний перевізник, котрий на 100% виконує закони України про автомобільний транспорт і міський електричний транспорт, забезпечуючи перевезення пільгових категорій пасажирів, яких у Києві проживає понад 800 тисяч.

Щодня на лінію виходить майже 800 автобусів підприємства, понад 350 тролейбусів і 194 трамваїв. У 2011 році підприємство перевезло понад 410 млн. пасажирів у звичайному режимі руху, з яких 271 млн. - пільговики.

Нові 26 тролейбусів львівського виробництва, представлені сьогодні, через тиждень курсуватимуть містом, пообіцяв О.ПОПОВ.

Особливу увагу голова КМДА звернув на комфортність салонів і модернізовану систему управління транспортними засобами.

«Це перші тролейбуси, які ми одержуємо цього року. Приємно, що їх постачає нам саме український товаровиробник, продукція якого відповідає світовому стандарту якості. Водії, які вже мали можливість протестувати нову техніку, запевняють, - вона комфортна і надійна у використанні», - зазначив голова КМДА.

Обслуговувати пасажирів будуть два типи машин - місткістю 105 і 184 місця. Обидві моделі мають пандуси для заїзду візків і системи нахилу кузова, що робить їх доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, тролейбуси оснащені покращуваною системою вентиляції, а нова система управління дозволяє економити електроенергію майже вдвічі - до 45%.

За словами О.ПОПОВА, цього року планується вивести на лінію понад 250 нових тролейбусів.